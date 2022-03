Roche bietet neu Tests zur Identifikation von mehreren Omikron-Varianten des Coronavirus an. Die Tests könnten die Coronavariante B.1.1.529 identifizieren und zwischen den Omikron-Subvarianten BA.1, BA.1.1, BA.2, BA.2.2, BA.3 und Delta unterscheiden, teilte der Basler Pharmakonzern am Mittwochabend in einem Communiqué mit.