Roche legt an Fachkongress Studien-Ergebnisse zu MS und Neuromyelitis vor

Der Pharmakonzern Roche legt an dem Fachkongress MSVirtual2020 neue Studienergebnisse über Medikamente gegen Autoimmunkrankheiten wie Multiple Sklerose (MS) und Neuromyelitis optica (NMOSD) vor. Die 8. Fachtagung des Amerikanischen Komitees für die Behandlung und Forschung bei Multipler Sklerose (ACTRIMS) und des European Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis (ECTRIMS) findet vom 11. bis 13. September statt.