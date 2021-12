Wie die Food and Drug Administration (FDA) am Freitag mitteilte, wurde die Zulassung für das grosszellige B-Zell-Lymphom (DLBCL), das Burkitt-Lymphom (BL), das Burkitt-ähnliche Lymphom (BLL) und eine reife akute B-Zell-Leukämie (B-AL) erteilt. Das Mittel habe zuvor in einer Studie seine Wirksamkeit dokumentiert.

