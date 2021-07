Roche plant Stellenabbau in Entwicklungssparte

(Aktualisiert und ergänzt um Reaktion der Gewerkschaft Unia) - Der Pharmakonzern Roche setzt in seiner Entwicklungssparte den Rotstift an. Wie der "Blick" am Donnerstag berichtete, soll die Belegschaft in der Entwicklungsabteilung bis zum Ende des Jahres um 5 bis 7 Prozent reduziert werden.