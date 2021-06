Roche präsentiert Fortschritte mit Immuntherapien bei Non-Hodgkin-Lymphomen

Roche hat in Studien mit experimentellen Antikörpern und neuen Kombinationsverabreichungen mit dem Medikament Polivy einen verbesserten klinischen Nutzen für Patienten mit Non-Hodgkin-Lymphom festgestellt. Die Daten will der Basler Pharmakonzern am Fachkongress Asco vorstellen, der vom 4. bis zum 8. Juni stattfindet.