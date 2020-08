Die Aktivitäten in Ponce, Puerto Rico, würden bis Mitte 2021 an die Standorte in Indianapolis und Mannheim verlagert, so die Sprecherin weiter. Das werde in der weltweiten Lieferkette Synergien zur Folge haben. In Ponce war Roche seit beinahe fünf Jahrzenten mit einer Produktion vertreten.

mk/

(AWP)