Roche-Studiendaten zu Brustkrebsmittel zeigen verringertes Rückfallrisiko

Das Roche-Brustkrebsmittel Perjeta hat in neuen Achtjahres-Daten einer Studie positive Resultate gezeigt. So verringert eine Perjeta-basierte Behandlung die Gefahr eines Wiederauftretens der Krankheit bei Patientinnen mit HER2-positivem Brustkrebs im frühen Stadium, teilte Roche am Donnerstag mit.