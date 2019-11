Roche-Therapie verbessert Überlebenschancen von Leberkrebs-Patienten

Roche legt weitere Daten zu seiner Kombinationstherapie gegen Leberkrebs vor. Wie der Pharmakonzern am Freitag mitteilte, hat die Kombination aus Tecentriq plus Avastin das Gesamtüberleben bei Menschen mit der häufigsten Form von Leberkrebs (HCC) verbessert. Die Daten werden nun am derzeit laufenden Fachkongress Esmo Asia präsentiert.