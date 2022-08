Die japanische Roche-Tochter Chugai hat die Zulassung für das Krebsmedikament Polivy für eine zusätzliche Indikation in Japan erhalten. Die Zulassung beziehe sich auf die Behandlung von Personen, die an einem zuvor unbehandeltem diffus grosszelligem B-Zell-Lymphom (DLBCL) leiden, heisst es in der Mitteilung vom Mittwoch.