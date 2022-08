Roche-Tochter Chugai peilt chinesische Zulassung für Kandidat Crovalimab an

Wie Chugai am Mittwoch mitteilte, hat die chinesische Gesundheitsbehörde NMPA (National Medical Products Administration) den Zulassungsantrag für Crovalimab zur Prüfung angenommen. Er soll Patienten heilen, die an paroxysmaler nächtlicher Hämoglobinurie (PNH) leiden, einer sehr seltenen, erblich bedingten Erkrankung der Blutstammzellen, welche mit einem erhöhten Risiko für Thrombosen, Leukämien und Knochenmarkversagen einhergeht. Bereits im Juli 2021 erhielt der Kandidat in China den Status "Breakthrough Therapy".

