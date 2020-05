Romande Energie erhöht Anteil an PropTech-Start-up Tayo

Romande Energie hat ihren Anteil an dem in der Immobilienbranche tätigen Start-up Tayo ausgebaut. Die Beteiligung stieg per 20. Mai auf 20 Prozent, wie es in einer Mitteilung vom Mittwoch heisst. Im vergangenen September hatte das Energieunternehmen zunächst 10 Prozent erworben. Finanzielle Details der Transaktion werden nicht genannt.