Romande Energie schlägt Nicolas Fulpius in den Verwaltungsrat vor

Fulpius habe ein grosses Interesse an der Energiebranche und an Nachhaltigkeitsthemen und werde sich bei seiner Ernennung dafür einsetzen, den Wechsel zu sauberer Energie bei Romande Energie voranzutreiben. Er verfüge über weitreichende Erfahrung in der Entwicklung und Umsetzung von Innovations- und Wachstumsstrategien und werde die Gruppe in Sachen digitale Technologie und Innovation weiterbringen, heisst es in der Mitteilung. Über seine Ernennung wird an der Generlaversammlung der Gruppe bestimmt.

tv/hr

(AWP)