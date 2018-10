Bei Romande Energie stellt per 2019 ihre Rechnungslegung um. Der Energiekonzern weist derzeit noch per IFRS seine Zahlen aus und wird nun auf Swiss GAAP FER umstellen. Damit würden die an der SIX gelisteten Titel vom Standard "International Reporting" auf "Swiss Reporting" überführt, wie Romande Energie am Montag mitteilte.