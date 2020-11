Romande Energie übernimmt 15 Windparks in Frankreich

Romande Energie beteiligt sich gemäss dem Communiqué zu 50 Prozent an sechs Windparks im Frühstadium, zu 100 Prozent an sieben Projekten in der Spätphase sowie an einem Windpark, der bereits in Betrieb ist. Ausserdem übernimmt Romande Energie ein geplantes Windparkprojekt zu 80 Prozent. Diese Projekte hätten zusammen eine Gesamtkapazität von 646 Megawatt, hiess es weiter. Calycé Développement werde die Entwicklung dieser Projekte fortsetzen, bis sie gesichert sind.

Finanzielle Angaben zu den Übernahmen machte das Unternehmen nicht. Die Transaktion werde in den kommenden Wochen abgeschlossen, sobald die Bedingungen der Verträge erfüllt seien, hiess es in der Mitteilung weiter.

tv/ra

(AWP)