Der Westschweizer Energieversorger Romande Energie baut das Geschäft mit Dienstleistungen weiter aus und übernimmt die Walliser Toutelec SA. Der Kauf werde per Anfang Jahr 2021 durchgeführt, teilte Romande Energie am Montag mit. Angaben zum Kaufpreis werden in der Mitteilung nicht gemacht.