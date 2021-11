Der Westschweizer Energieversorger Romande Energie und Swiss4net gehen eine langfristige Partnerschaft ein. Gemeinsam planen sie den Ausbau von verschiedenen Glasfasernetzen in mehreren Gemeinden am Genfersee, wie die beiden Unternehmen am Donnerstag mitteilen. Da Romande Energie nicht auf dem Markt für Telekommunikationsdienste tätig ist, ermögliche diese Partnerschaft, die Kompetenzen beider Partner zu bündeln.