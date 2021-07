Rothschild & Co Bank wächst im Jahr 2020 und will nach Spanien vorstossen

In der spanischen Hauptstadt werde eine Vermögensverwaltung mit unabhängiger Beratung für UHNW-Familien, Unternehmer, Wohltätigkeitsorganisationen und Stiftungen angeboten, teilte die Bank am Montag mit. Dadurch werde das Angebot sowohl für bestehende als auch für potenzielle Kunden von Rothschild & Co in Spanien erweitert. Die neue Tochter werde dabei eng mit dem seit 1988 in Madrid ansässigen Global Advisory zusammenarbeiten.

Geleitet werden die Wealth Management-Aktivitäten von Hugo Martin. Er verantworte die Leitung eines Teams erfahrener Banker, die von Rothschild & Co in der Schweiz nach Spanien ziehen, wo sie sowohl bestehende als auch neue Kunden beraten. Das Unternehmen plane, zusätzliche Berater vor Ort einzustellen, mit dem Ziel, das Team bis Ende 2021 auf acht zu vergrössern.

pre/kw

(AWP)