Feller berichtet direkt an Heinz Nesshold, Head of Private Banking Zürich, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. In seiner Rolle wird er die Schweizer Onshore-Teams in Zürich verantworten. Zudem soll er die Kundenbasis von Rothschild & Co in der Deutschschweiz weiter ausbauen.

Feller bringe mehr als 25 Jahre Erfahrung im Banking mit. Er komme von der Bank Julius Bär zu Rothschild & Co. Dort war er zuletzt Leiter Deutschschweiz.

cg/ra

(AWP)