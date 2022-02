Rotkäppchen-Mumm setzt auf neue Genusskultur - steigende Preise

Der Sekthersteller Rotkäppchen-Mumm setzt darauf, dass die Verbraucher mehr Geld für hochwertigen Wein, Sekt oder Prosecco und Spirituosen ausgeben. "Die Ansprüche der Konsumenten sind gestiegen. Es gibt ein neues Kennertum", sagte der Vorsitzende der Geschäftsführung, Christof Queisser, am Dienstag am Hauptsitz in Freyburg in Sachsen-Anhalt. Nach dem Motto "weniger ist mehr" werde bewusster, hochwertiger konsumiert und sich zum Beispiel auch mehr für die Herkunft der Rohstoffe interessiert. Es gebe eine veränderte Genusskultur. Das werde sich 2022 fortsetzen.