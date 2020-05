Royal Bank of Scotland (RBS) kämpft mit Corona-Unsicherheit

Die Corona-Krise macht der britischen Grossbank Royal Bank of Scotland (RBS) zu schaffen. Wegen der Unsicherheit im Zusammenhang mit der Pandemie und möglichen Kreditausfällen legte die Bank im ersten Quartal 802 Millionen Pfund (919 Mio Euro) zur Seite, wie das seit der Weltfinanzkrise verstaatlichte Unternehmen am Freitag in London mitteilte. Ein Jahr zuvor waren es nur 86 Millionen Pfund gewesen. Mit Blick auf 2020 verwies die erst seit November amtierende Unternehmenschefin Alison Rose auf den extrem unsicheren Ausblick für die Wirtschaft. Die Bank sehe sich aber in einer "Position der Stärke", erklärte sie.