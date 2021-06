Ruag ernennt Paul Horstink zum Leiter Aerostructures Schweiz

Der Technologie- und Rüstungskonzern Ruag hat sein Flugzeugstrukturgeschäft in zwei Bereiche aufgeteilt und überträgt Paul Horstink die Verantwortung für das Schweizer Flugzeugstrukturgeschäft. Per 16. August soll er das Geschäft am Standort Emmen für die Kunden Pilatus, Boeing und Saab leiten, wie Ruag am Freitag mitteilte.