Ruag International schliesst Verkauf von Geschäftsteilen in Oberpfaffenhofen ab

GA-Europe führt per 1. März das Geschäft rund um die Wartung von Privatflugzeugen und militärischen Luftfahrzeugen sowie auch die Herstellung und den Unterhalt des Flugzeugs Dornier 228, wie Ruag am Montag mitteilte. GA-Europe habe ein strategisches Zukunftskonzept entwickelt, das für den Standort Oberpfaffenhofen trotz der gegenwärtigen Wirtschaftskrise weit über die bestehenden Geschäftsfelder hinaus neue Wachstums- und Wertschöpfungsperspektiven eröffnen werde, liess sich GA-Europe-Chef Harald Robl zitieren.

Der Verkauf war bereits letzten Oktober angekündigt worden. Gemäss den damaligen Angaben arbeiteten zu diesem Zeitpunkt noch 450 Mitarbeitende für das Geschäft. Die Trennung vom Wartungs- und Dornier-228-Geschäft geschieht im Rahmen einer Neustrukturierung von Ruag.

Der Bundesrat hatte im Frühling 2019 entschieden, den Konzern in eine neue Beteiligungsgesellschaft mit zwei rechtlich und finanziell voneinander unabhängigen Subholdings aufzuteilen: einerseits der Bereich Wartung, Reparatur und Betrieb (MRO) Schweiz, der für die Armee tätig ist, andererseits Ruag International für die übrigen Geschäftsbereiche. Der internationale Teil besteht aus den Sparten Raumfahrt und Flugzeugstrukturteile, die das künftige Kerngeschäft bilden. So bleibt denn auch der Unternehmensbereich Flugzeugstrukturbau mit 800 Mitarbeitenden in Oberpfaffenhofen weiterhin im Besitz von Ruag.

tt/rw

(AWP)