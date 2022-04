Ruag International zieht sich aus Australien zurück

Die australische Asdam übernehme alle Aktivitäten von Ruag Australia einschliesslich aller 150 Mitarbeitenden an allen Standorten, teilte Ruag am Freitag mit. Die Übernahme solle vorbehaltlich der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörden in den kommenden Monaten abgeschlossen werden. Details zum Verkaufspreis gab es nicht.

Der Verkauf sei ein wichtiger Schritt auf dem Weg von Ruag zu einem auf den Raumfahrtmarkt fokussierten Unternehmen und folge der vom Bundesrat festgelegten Devestitionsstrategie, heisst es weiter.

dm/ra

(AWP)