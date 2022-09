Ruag-Raumfahrtsparte Beyond Gravity gibt sich neue Strukturen

Das operative Geschäft werde per Anfang 2023 neu in drei Divisionen gegliedert, teilte Beyond Gravity am Mittwoch mit. Zu den bisherigen Divisionen "Launchers" und "Satellites" komme neu mit "Lithography" ein dritter Bereich hinzu. Das Geschäft mit Blenden und Stabilisatoren zur Herstellung von Mikrochips sei während der letzten Jahre stark gewachsen und entwickle sich vielversprechend. Unterstützt werden sollen die drei Divisionen durch die Supportfunktionen "Finance", "HR" sowie "Corporate Strategy & Transformation".

In der Geschäftsleitung von Beyond Gravity übernimmt der bisherige Leiter des RUAG International Aerostructures-Standorts in Emmen, Paul Horstink, die Leitung der Division "Launchers" mit gut 650 Mitarbeitenden. Sein Nachfolger als Leiter Aerostructures Emmen wird Simon Hächler, bisher Finanzdirektor des Geschäftsbereichs. Leiter der Division "Satellites" mit rund 750 Mitarbeitenden wird Anders Linder. Die neue Division "Lithography", die rund 120 Mitarbeitende zählt, wird von Oliver Kunz geleitet, der zuvor den Engineering-Bereich verantwortete.

Der Bereich Finanzen von Beyond Gravity werde derweil weiterhin von Angelo Quabba geführt, der auch die Bereiche Legal und IT-Security übernimmt. Neu tritt Oliver Grassmann als Leiter "Corporate Strategy & Transformation" in die Geschäftsleitung ein. Personalchef Christian Ferber werde sich dagegen ausserhalb des Unternehmens beruflich neu orientieren. Bis die Nachfolge geklärt ist, werde Beyond Gravity-CEO André Wall den Bereich Human Resources ad interim direkt leiten.

Beyond Gravity und Ruag Aerostructures sind unter dem Dach der Ruag International Holding zusammengefasst. Beide Bereiche beschäftigen zusammen rund 3000 Mitarbeitende in sieben Ländern. Für die Flugzeugstrukturbaubereiche will Ruag International bis Ende 2023 neue Partner finden. Für Beyond Gravity - die bisherige Ruag Space - ist eine Devestition bis spätestens Ende 2025 vorgesehen.

tp/

(AWP)