Das jährliche Treffen von Rückversicherern und ihren Kunden in Monte Carlo fällt wegen der Corona-Pandemie in diesem Jahr aus. Dies habe das Veranstaltungsbündnis "Rendez-Vous de Septembre" (RVS) einstimmig entschieden, erklärte RVS-Präsident Claude Tendil in einer Mitteilung vom Freitag. Die Unsicherheiten angesichts der weltweiten Krankheitswelle seien einfach zu gross. Das traditionelle Branchentreffen im Fürstentum Monaco sollte in diesem Jahr eigentlich vom 12. bis 17. September stattfinden.