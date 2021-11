Der Energiekonzern RWE hat seine Ziele bis zum Ende des Jahrzehnts definiert. Pro Jahr sollen durchschnittlich fünf Milliarden Euro brutto in das Kerngeschäft investiert werden, teilte das Dax -Unternehmen am Montag anlässlich seines Kapitalmarkt-Tags in Essen mit. So solle das Portfolio an erneuerbaren Energien bis Ende des Jahrzehnts auf 50 Gigawatt erweitert werden.