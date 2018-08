Der Energiekonzern RWE und die Duisburger Hafen AG planen gemeinsam ein Gewerbe- und Industriegebiet auf einer rekultivierten Fläche des Braunkohletagebaus Garzweiler. Auf dem rund 53 Hektar grossen Areal bei Grevenbroich soll auch ein Containerterminal errichtet werden, wie beide Unternehmen am Dienstag mitteilten. Dadurch könne das Gebiet an den überregionalen Schienenverkehr angeschlossen werden. Auch in der Nähe des Gewerbegebiets angesiedelte Logistik-Verteilzentren erhielten die Möglichkeit, über das Terminal Verkehr von der Schiene auf die Strasse zu verlagern.