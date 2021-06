Ryanair-Chef erwartet keinen Rückschlag durch Delta-Variante

Die steigende Zahl von Corona-Infektionen mit der Delta-Variante wird nach Einschätzung von Ryanair-Chef Michael O'Leary die Erholung des Flugverkehrs nicht stoppen. "Es könnte Störungen in Lissabon geben, aber ich glaube nur geringfügig", sagte O'Leary der Nachrichtenagentur Reuters am Mittwoch in Lissabon.