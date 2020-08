Ryanair einigt sich mit spanischen Piloten auf Gehaltskürzung

Der irische Billigflieger Ryanair hat sich mit Piloten in Spanien auf Gehaltseinbussen von 20 Prozent geeinigt, um die Kosten in der Corona-Krise weiter zu senken. Zudem habe man sich auf Änderungen etwa bei Dienstplänen und Urlaubsregeln verständigt, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit.