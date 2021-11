Ryanair kappt Prognose - Gewinn im zweiten Quartal

(Ausführliche Fassung) - Erstmals seit dem Start der Corona-Pandemie hat der irische Billigflieger Ryanair wieder einen Quartalsgewinn eingefahren. Allerdings bereiten Konzernchef Michael O'Leary die nahenden Wintermonate Sorgen, weswegen er sich von seiner bisherigen Prognose für das bis Ende März 2022 laufende Geschäftsjahr distanziert hat. Statt eines kleinen Jahresverlustes oder bestenfalls eines Ergebnisses nahe der Nulllinie rechnet er nun mit einem Minus von 100 bis 200 Millionen Euro, wie der Easyjet-Rivale am Montag in Dublin mitteilte. An der Börse geriet die Aktie nach Handelsstart kurzfristig stark unter Druck.