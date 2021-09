Ryanair und Boeing brechen Kaufgespräche über Langversion der 737-Max ab

Der irische Billigflieger Ryanair bestellt bei Boeing vorerst doch keine weiteren Flugzeuge vom Typ 737-Max. Beide Seiten hätten in den vergangenen zehn Monaten Gespräche über einen "grossen Folgeauftrag" für die Langversion 737-Max-10 geführt, teilte Ryanair am Montag in Dublin mit. Allerdings habe man sich nicht auf einen Preis einigen können. Daher seien beide Seiten übereingekommen, "keine weitere Zeit mit diesen Verhandlungen zu verschwenden".