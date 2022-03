SAF-Holland kauft britischen Anbieter von Transportlösungen

Der Lkw-Zulieferer SAF-Holland stärkt sich mit einer Übernahme in Grossbritannien. Das SDax -Unternehmen gab am Mittwoch den Kauf der IMS Limited mit Sitz im englischen Shepshed von seinem bisherigen Exklusiv-Vertriebspartner IMS Group bekannt. Der Kaufpreis liege im unteren einstelligen Millionen-Euro-Bereich, teilte SAF-Holland in Bessenbach mit. Die neue britischen Tochter soll ab April in der SAF-Bilanz berücksichtigt werden.