Sagrotan-Hersteller Reckitt Benckiser wächst dank Pandemie

Der Konsumgüterkonzern und Sagrotan-Hersteller Reckitt Benckiser hat im vergangenen Jahr in der Pandemie vom Griff der Kunden nach seinen Hygieneprodukten profitiert. Gleichzeitig kommen die Briten mit ihrem Sparprogramm besser voran als ursprünglich veranschlagt. Zwischen 2020 und 2022 dürften durch eine verbesserte Produktivität die Kosten um 1,6 Milliarden statt 1,3 Milliarden Pfund sinken, erläuterte Vorstandschef Laxman Narasimhan am Mittwoch bei der Vorlage der Jahreszahlen in London.