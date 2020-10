Sagrotan-Hersteller Reckitt Benckiser wächst weiter rasant

Der Sagrotan-Hersteller Reckitt Benckiser profitiert in der Corona-Pandemie weiter von einem starken Absatz seiner Hygieneprodukte und Desinfektionsmittel. Die Briten erhöhten daher ihre Umsatzprognose für das laufende Jahr. Im dritten Quartal übertraf der Konzern die Erwartungen der Analysten. Die gute Entwicklung im ersten Halbjahr habe sich im dritten Quartal fortgesetzt, erläuterte Vorstandschef Laxman Narasimhan am Dienstag bei der Vorlage der Zahlen in London. Das Unternehmen strebe daher nun für 2020 ein vergleichbares Umsatzwachstum im niedrigen zweistelligen Prozentbereich an. Zuvor war Reckitt Benckiser von einem hohen einstelligen Plus ausgegangen.