Salesforce erhöht Jahresprognose nach starkem Quartal

(Ausführliche Fassung) - Der Softwarekonzern Salesforce hat in der Corona-Krise von einer robusten Nachfrage von Unternehmenskunden profitiert und schraubt daher seine Erwartungen wieder nach oben. Statt 20 Milliarden Dollar (rund 17 Mrd Euro) sollen nun im Gesamtjahr bis zu 20,8 Milliarden Dollar erlöst werden, teilte das Unternehmen am Dienstagabend in San Francisco mit. Dies wäre eine Steigerung von bis zu 22 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.