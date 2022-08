Salesforce senkt Jahresziele - Anleger enttäuscht

Im abgelaufenen zweiten Quartal steigerte Salesforce den Umsatz verglichen mit dem Vorjahreszeitraum um 22 Prozent auf 7,7 Milliarden Dollar. Der Nettogewinn brach im Jahresvergleich dennoch von 535 Millionen auf 68 Millionen Dollar ein, was unter anderem an höheren Kosten und einer schwächeren Entwicklung strategischer Investments lag. In der zweiten Jahreshälfte rechnet der Konzern mit erheblichen Belastungen - vor allem durch den starken Dollar, der die Auslandseinnahmen nach Umrechnung in US-Währung verringert./hbr/DP/he

(AWP)