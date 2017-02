Samsung will mit hochwertigem Tablet 'Galaxy Tab S3' punkten

Mit zwei neuen Geräten aus der Notebook- und Tablet-Klasse will Samsung das Debakel um sein brandgefährliches Smartphone Galaxy Note 7 in Barcelona auf dem Mobile World Congress vergessen machen. Das neue Tablet Galaxy Tab S3, das Samsung am Sonntag vorstellte, soll sich mit hochwertigem Design und üppiger Ausstattung vor allem in der Oberklasse behaupten, die Apple mit seinem iPad dominiert. Der Tablet-Markt war zuletzt unter Druck geraten, die Verkäufe gingen zurück.