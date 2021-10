Sanofi erwartet weitere Daten zu Corona-Impfstoff bis Jahresende

Der französische Pharmakonzern Sanofi hinkt mit seinem Corona-Impfstoff derzeit der Konkurrenz hinterher. "Wir erwarten weitere Daten bis Jahresende", sagte Finanzchef Jean-Baptiste de Chatillon am Donnerstag in Paris während einer Telefonkonferenz anlässlich des Quartalsberichts. Damit könnten sich womöglich auch Hoffnungen auf eine Verfügbarkeit des Vakzins bis Dezember zerschlagen - der Manager liess die Frage nach einer Zulassung noch in diesem Jahr offen. Genauere Informationen soll es dann aber voraussichtlich Anfang Dezember geben.