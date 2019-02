Sanofi mit Umsatz- und Gewinnsprung - sieht weiteres Gewinnwachstum 2019

Der Pharmakonzern Sanofi hat dank guter Geschäfte der Biotechnologie-Sparte Genzyme und Impfstoffen im vierten Quartal mehr umgesetzt. Die Erlöse seien im Zeitraum Oktober bis Dezember um 3,5 Prozent auf rund 9 Milliarden Euro gestiegen, teilte der Konzern am Donnerstag in Paris mit. Die Wechselkurseffekte hielten sich in Grenzen und kosteten nur 0,4 Prozentpunkte.