Sanofi will nach Börsengang Minderheitsanteil an Euroapi behalten

Der Pharmakonzern Sanofi treibt seinen Konzernumbau weiter voran. Unter dem Namen Euroapi bringen die Franzosen ihren neu geschmiedeten Spezialisten für aktive pharmazeutische Wirkstoffe (API) für einen etwaigen Börsengang in Stellung. Sanofi will nach diesem Schritt noch als Minderheitsaktionär mit einem Anteil von rund 30 Prozent bei Euroapi im Boot bleiben, sagte Philippe Luscan, Executive Vice President, Global Industrial Affairs am Dienstag laut einer Konzernmitteilung.