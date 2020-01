Santhera ernennt Andrew Smith zum neuen Finanzchef

Smith verfügt laut Mitteilung vom Freitag über eine breite Erfahrung im Bereich Corporate und Operational Finance in der Pharma- und Biotech-Industrie. Er war zuletzt als CFO und COO bei der Allecra Therapeutics GmbH tätig. Zuvor war er CFO der an der NASDAQ-kotierten Sucampo Pharmaceuticals mit Sitz in den USA.

Nach dem Wechsel an der Spitze des Unternehmens im November wurde damit auch der Posten des Finanzchefs neu besetzt. Per Anfang Dezember hat der frühere Vifor-Pharma-Manager Dario Eklund als CEO die Leitung von Santhera übernommen und Thomas Meier abgelöst. Der Vorgänger von Smith, Christoph Rentsch, hatte bereits im vergangenen August seinen Rücktritt auf Ende 2019 angekündigt.

