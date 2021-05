SAP-Aufsichtsratschef Plattner kandidiert erneut

SAP-Aufsichtsratschef und -Mitgründer Hasso Plattner will mit einer weiteren Amtszeit im Kontrollgremium noch länger die Strippen im Unternehmen ziehen. Plattner sagte anlässlich der virtuellen Hauptversammlung in Walldorf am Mittwoch, er werde im Jahr 2022, wenn seine aktuelle verkürzte Wahlperiode auslaufe, ein letztes Mal zur Wiederwahl für zwei Jahre antreten. SAP sei gegenwärtig in einer sehr wichtigen und kritischen Phase, sagte der 77-Jährige, der die Hauptversammlung von Kalifornien aus verfolgte, weil er infolge der Corona-Pandemie nicht reisen konnte.