Europas grösster Softwarehersteller SAP will deutlich mehr Dividende zahlen. Die Dividende soll um 60 Cent auf 2,45 Euro steigen, wie der Dax -Konzern am Donnerstag in Walldorf mitteilte. Die Zahlung schliesse eine Sonderdividende von 50 Cent anlässlich des 50-jährigen Firmenjubiläums mit ein. Insgesamt entspricht dies einer Erhöhung von 32 Prozent. Sollten die Aktionäre der Dividende zustimmen, käme der Konzern laut Mitteilung auf eine Ausschüttungsquote von 54 Prozent./jcf/jha/