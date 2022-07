SAS-Piloten wollen gestrandete Reisende trotz Streik heimfliegen

Trotz des Ausstands bei der angeschlagenen skandinavischen Fluggesellschaft SAS haben die streikenden Piloten angeboten, gestrandete Charter-Reisende nach Hause zu fliegen. Die Ausnahme solle einige Wochen lang für abgelegenere Reiseziele gelten, von denen aus es keine alternative Rückreise gebe, hiess es in einer Mitteilung am Donnerstag. Die Piloten wollen allerdings keine Passagiere zu Urlaubszielen fliegen, weil diese dann später in einer ähnlichen Situation landen könnten.