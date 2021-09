SBB ernennt Franz Steiger zum neuen Finanzchef

Steiger sei mit der SBB und den aktuellen Herausforderungen bestens vertraut, lässt sich CEO Vincent Ducrot in der Meldung zitieren. So habe er im Rahmen seiner bisherigen Tätigkeit die Steuerungsinstrumente, das Reporting und das Datenmanagement überarbeitet und habe auch bei Erarbeitung eines betriebswirtschaftlichen Konzeptes bei der SBB eine Schlüsselrolle eingenommen. Zuvor war er in leitenden Funktionen bei Switzerland Global Enterprise (ehemals Osec) tätig.

Bereits im Mai hatte der bisherige Finanzchef Christoph Hammer seinen Rücktritt angekündigt, um sich beruchlich neu zu orientieren. Hammer sitzt aktuell im Verwaltungsrat des FC St.Gallen und ist dort für die Finanzen zuständig.

an/cf

(AWP)