SBB kooperiert mit Bezahldienst "Barzahlen" - Rechnungen am Automaten begleichen

Das neue Angebot beruhe auf der Zahlungsart "Barzahlen", die in Deutschland und in Österreich bereits erfolgreich sei, wie es weiter hiess. An den SBB Billettautomaten könnten so Rechnungen von Online-Einkäufen, Telefon, Miete, Versicherungen, Reisen oder Strom bezahlt werden. Die Rechnungen können per Barcode am Ticket-Automaten eingelesen werden und die Bezahlung erfolgt dann entweder mit Bargeld oder Bankkarte. Das Angebot richte sich an Menschen, die dem Bargeld zugeneigt sind und die ihre sensiblen Daten nicht überall freigeben wollen, so die Mitteilung.

Als Zwischenglied bei den Transaktionen tritt die Hypothekarbank Lenzburg auf, da "Barzahlen" in der Schweiz nur zu Kassageschäften befugt sei. Dabei bleibe der Rechnungszahlende gegenüber der Bank und "Barzahlen" vollkommen anonym. In Deutschland, Österreich und der Schweiz komme der Dienst auf rund 15'000 Akzeptanzstellen.

yr/

(AWP)