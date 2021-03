SBB-Managerin Susanne Zenker doch nicht im Hiag-Verwaltungsrat

In der Mitteilung bedauert Hiag, dass die ausgewiesene Immobilienexpertin von einer Kandidatur als Verwaltungsrätin absehen muss. An der Absicht, den Verwaltungsrat im Immobilienbereich "so bald wie möglich" personell zu verstärken, werde festgehalten.

Wie bereits kommuniziert werde Finanzexperte Christian Wiesendanger an der kommenden Generalversammlung vom 22. April 2021 zur Zuwahl in das Gremium vorschlagen, heisst es. Walter Jakob, bisheriger Vizepräsident des Verwaltungsrats und Lead Director, stehe nach Erreichen der Altersgrenze an der Generalversammlung hingegen nicht mehr für eine Wiederwahl zur Verfügung.

