Der Schweizerische Baumeisterverband (SBV) hat Marcel Sennhauser und Marisa Lienberger zu Geschäftsleitungsmitgliedern ernannt. Sennhauser wird neuer Leiter Politik und Kommunikation, Lienberger übernimmt die Leitung des Bereichs Finanzen und IT. Sennhauser trat seine Stelle laut einer Mitteilung vom Dienstag per August an, Lienberger übernahm ihren Posten bereits im Juli.