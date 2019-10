Buschan bringe langjährige Erfahrung sowohl im Finanzsektor als auch in der Finanzmarktaufsicht mit. Zuletzt war er bei der UBS als Head of Corporate Governance unter anderem für Projekte zur Organisationsentwicklung und das gesamte Policy Framework der UBS Group zuständig. Vor seinem Wechsel in den Finanzsektor im Jahr 2011 war Buschan zehn Jahre lang bei der Finanzmarktaufsicht FINMA tätig.

