SCCREF nennt Ausgabepreis von 105,70 Franken für neue Aktien

Darin enthalten seien 1,5 Prozent Ausgabekommission und 0,5 Prozent Nebenkosten. Die Emission werde auf "Best Effort Basis" im Rahmen eines Bezugsangebots an die gemäss Fondsvertrag zugelassenen Anleger in der Schweiz durchgeführt. Es findet kein Bezugsrechtshandel statt. Nicht gezeichnete Anteile werden allenfalls nicht emittiert.

Wie zuvor gemeldet läuft die Bezugsfrist vom 10. bis 27. März. Die Bekanntgabe der Anzahl der effektiv zu emittierenden Anteile ist am 31. März vorgesehen, die Liberierung erfolgt per 6. April.

Der Emissionserlös soll für den weiteren Ausbau des Immobilienportfolios verwendet werden.

yr/tt

(AWP)